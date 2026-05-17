HOME NEWS NASIONAL

Arus Libur Panjang Lancar, Kakorlantas Soroti Meningkatnya Disiplin Pengendara

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |21:30 WIB
JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengapresiasi meningkatnya budaya tertib berlalu lintas masyarakat Indonesia selama momentum long weekend libur Kenaikan Isa Almasih 2026.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, ditambah kehadiran humanis jajaran Polisi Lalu Lintas melalui program Polantas Menyapa, menjadi faktor penting terciptanya situasi arus kendaraan yang aman, tertib, dan kondusif di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami melihat adanya tren positif dalam budaya berlalu lintas, di mana masyarakat, khususnya pengendara, semakin bijak, sabar, dan sadar bahwa keselamatan dalam perjalanan adalah hal utama. Karena itu, mereka mengikuti seluruh arahan petugas, terutama saat diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun pengalihan arus,” kata Irjen Pol Agus, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan, parameter keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kelancaran arus lalu lintas. Tidak ditemukan kemacetan berarti, baik di jalan nasional, jalan tol, maupun akses menuju dan dari pelabuhan, bandara, serta kawasan wisata. Selain itu, tidak tercatat kecelakaan lalu lintas yang menonjol.

Berdasarkan pantauan di sejumlah titik krusial, arus kendaraan terpantau lancar dan terkendali meski terjadi peningkatan volume kendaraan pada arus balik long weekend dan cuti bersama Kenaikan Isa Almasih.

Irjen Agus menilai momentum libur panjang keagamaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang masyarakat untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarga, tetapi juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

“Budaya tertib berlalu lintas mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kami melihat langsung bagaimana masyarakat semakin disiplin, saling menghargai di jalan, serta mematuhi arahan petugas selama masa long weekend dan cuti bersama Kenaikan Isa Almasih 2026,” tegasnya.

 

