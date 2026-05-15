Hindari Macet, Jalur Puncak Terapkan One Way Menuju Jakarta

JAKARTA - Pada momen libur panjang peringatan Kenaikan Isa Almasih, rekayasa lalu lintas kembali diterapkan di Jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Rekayasa tersebut diterapkan guna mengurai kepadatan kendaraan yang melintas di kawasan wisata tersebut.

Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan yakni sistem satu arah atau one way arah bawah. Artinya, hanya kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta dan sekitarnya yang diperbolehkan melintas.

Hal itu disampaikan Satlantas Polres Bogor melalui akun Instagram resminya, @satlantaspolresbogor.tmc.

"Pukul 14.55 WIB, saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way arah bawah dari arah Puncak menuju Jakarta guna mengurai kepadatan arus kendaraan di jalur wisata Puncak," tulis akun tersebut.

Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, pengguna jalan diimbau mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

(Awaludin)

