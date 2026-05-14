Arus Libur Panjang, 170 Ribu Kendaraan Keluar dari Jabotabek

JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat sebanyak 170.573 kendaraan meninggalkan Jakarta pada H-1 peringatan Kenaikan Yesus Kristus 2026, Rabu 13 Mei 2026.

"Secara keseluruhan, total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-1 meningkat 25,12 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 136.326 kendaraan," kata Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Rivan A. Purwantono, Kamis (14/5/2026).

Rivan menjelaskan, angka tersebut merupakan volume kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama, yakni GT Cikampek Utama menuju Trans Jawa, GT Kalihurip Utama menuju Bandung, GT Cikupa menuju Merak, dan GT Ciawi menuju Puncak.

Distribusi kendaraan yang meninggalkan Jabotabek didominasi arah Timur, yakni Trans Jawa dan Bandung, dengan total 76.477 kendaraan atau 44,8 persen. Sementara arah Barat menuju Merak sebanyak 52.298 kendaraan atau 30,7 persen, dan arah Selatan menuju Puncak sebanyak 41.798 kendaraan atau 24,5 persen.

 

