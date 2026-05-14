Kakorlantas Instruksikan Jajaran Utamakan Pendekatan Humanis dan Tekan Kecelakaan

JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya pendekatan humanis dan strategi kemitraan dalam membangun kepercayaan publik terhadap polisi lalu lintas (Polantas). Hal tersebut disampaikan saat memberikan instruksi kepada jajaran personel Korlantas Polri.

Agus mengatakan, sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pendekatan Polantas saat ini tidak lagi semata mengedepankan penindakan, tetapi juga mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang humanis.

Menurutnya, pendekatan tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk komunitas ojek online (ojol).

"Saya merasakan bahwa pendekatan Polantas saat ini bukan menggunakan tilang, tetapi menggunakan hati. Hal itu disampaikan langsung oleh ketua komunitas ojol. Ini harus bisa kita dengarkan dan dijabarkan. Intinya bagaimana kita dekat dengan masyarakat dan ini menjadi atensi dari Bapak Kapolri," ujar Agus, Kamis (14/5/2026).

Ia meminta seluruh jajaran di masing-masing subsektor mampu menciptakan pola pelayanan yang lebih inovatif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selain itu, setiap satuan juga diminta membangun kemitraan strategis dengan berbagai elemen guna memperkuat budaya public trust building.