Libur Long Weekend, Penumpang Kereta Jarak Jauh Membeludak

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat lonjakan mobilitas masyarakat pada momentum libur long weekend Kenaikan Yesus Kristus. Sejak Rabu 13 Mei 2026, KAI melayani sebanyak 196.302 pelanggan kereta api jarak jauh dan lokal.

Suasana libur panjang mulai terlihat di berbagai stasiun. Perjalanan antarkota di Pulau Jawa didominasi aktivitas liburan, silaturahmi keluarga, hingga mobilitas masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Hingga Kamis (14/5/2026) pukul 09.00 WIB, penjualan tiket KAI untuk periode keberangkatan 13–17 Mei 2026 tercatat mencapai 685.933 tiket. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung melalui aplikasi Access by KAI, loket stasiun, dan kanal resmi lainnya.

“Pergerakan pelanggan pada awal long weekend menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pada moda transportasi kereta api. Pola perjalanan yang terbentuk memperlihatkan dominasi keberangkatan dari kota-kota besar menuju berbagai wilayah di Jawa untuk aktivitas liburan, kunjungan keluarga, dan perjalanan antarkota lainnya,” ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba, Kamis.

Berdasarkan data sementara, puncak keberangkatan terjadi pada awal periode long weekend. Pada Rabu 13 Mei, tiket yang terjual mencapai 196.302 tiket, disusul Kamis sebanyak 162.217 tiket.

Sementara itu, penjualan tiket pada Jumat 15 Mei tercatat 94.477 tiket, Sabtu 16 Mei sebanyak 102.219 tiket, dan Minggu 17 Mei mencapai 130.718 tiket.

Data tersebut menunjukkan masyarakat memanfaatkan awal masa libur panjang untuk bepergian lebih awal agar dapat memaksimalkan waktu perjalanan dan liburan. Adapun peningkatan penjualan tiket pada Minggu mulai menggambarkan pergerakan arus balik menuju kota asal.

KAI juga mencatat sejumlah stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi selama periode long weekend. Stasiun Pasar Senen menjadi yang tertinggi dengan 50.587 pelanggan, disusul Stasiun Yogyakarta sebanyak 44.736 pelanggan dan Stasiun Gambir mencapai 42.159 pelanggan.