Arus Balik Libur Paskah, Contraflow Diberlakukan di KM 55-47 Tol Japek

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |19:44 WIB
Contraflow Tol Japek (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Berakhirnya libur panjang Paskah membuat masyarakat kembali ke Jakarta pada Minggu (5/4/2026). Untuk mengurai kepadatan arus balik pascalibur panjang ini, PT Jasa Marga memberlakukan skema contraflow di Tol Jakarta-Cikampek.

"PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung diskresi kepolisian dengan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow dari KM 55 sampai dengan KM 47 arah Jakarta pada ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pukul 16.36 WIB," tulis Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Minggu.

Ria menyampaikan pemberlakuan contraflow merupakan langkah strategis dalam menjaga kelancaran arus kendaraan di tengah peningkatan volume lalu lintas periode libur panjang Paskah 2026.

“JTT bersama kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara real-time dan mengambil langkah antisipatif guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak dengan lancar, aman, dan terkendali,” kata Ria.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima.

Selain itu, pengguna jalan juga diminta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol. Pengguna jalan diharapkan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan.

(Arief Setyadi )

