Libur Panjang, Contraflow Diberlakukan di Tol Cikampek Urai Kepadatan Kendaraan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |11:28 WIB
Libur Panjang, Contraflow Diberlakukan di Tol Cikampek Urai Kepadatan Kendaraan
Libur Panjang, Contraflow Diberlakukan di Tol Cikampek Urai Kepadatan Kendaraan
CIKAMPEK — PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow dari KM 47 hingga KM 66 arah Cikampek di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Jumat (3/4/2026).

penerapan contraflow merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju arah Cikampek.

“Pemberlakuan contraflow 1 lajur dari KM 47 hingga KM 66 arah Cikampek dilakukan atas diskresi Kepolisian sebagai upaya menjaga kelancaran arus kendaraan yang menuju wilayah Timur Trans Jawa,” ujar Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo.

“JTT bersama pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal,” lanjut Ria.

Kebijakan ini diterapkan mulai pukul 09.18 WIB guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa pada periode libur Jumat Agung.

Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan serta koordinasi antara JTT dan Kepolisian untuk menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan memastikan kondisi pengemudi  dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan.

 

