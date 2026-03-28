HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Balik Gelombang II, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |08:02 WIB
Mudik 2026 (foto: Okezone)
JAKARTA - Memasuki H+7 perayaan Idulfitri, arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua diprediksi mencapai puncaknya pada hari ini, Sabtu (28/3/2026). Mengantisipasi lonjakan volume kendaraan menuju Jakarta, pihak PT Jasa Marga dengan diskresi Kepolisian mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak pagi ini.

Berdasarkan laporan Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya, pada pukul 05.03 WIB, skema contraflow atau lawan arus resmi diberlakukan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Titik rekayasa dimulai dari KM 72 hingga KM 70 yang mengarah ke Jakarta. 

"05.03 WIB #Tol_Japek Cikampek Utama KM 72 - KM 70 arah Jakarta DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian," tulis Jasa Marga.

Peringatan juga diberikan bagi pengendara yang melaju dari arah sebaliknya. Pada pukul 05.04 WIB, pengguna jalan tol Japek arah Cikopo diminta waspada saat melintasi KM 70 hingga KM 72. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan lajur kanan oleh kendaraan dari arah berlawanan dalam skema contraflow.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/482/3209051//microsleep-pMXd_large.jpg
Waspada Microsleep saat Arus Balik Lebaran, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/25/3209042//pemudik-toZG_large.jpg
Ketika Mobil Mainan di Pelabuhan Bakauheni Jadi Hiburan Anak saat Tunggu Kapal Berangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/338/3208862//arus_balik-86QA_large.jpg
Arus Balik Lebaran, 18.203 Penumpang Tiba di Stasiun Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/338/3208779//truk_ditilang_di_tol_jorr-Y809_large.jpeg
Nekat Masuk Tol JORR, 10 Truk Langsung Ditilang dan Diputar Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/338/3208793//rojali-g5zU_large.jpg
Arus Balik Mudik Melandai, Jalur Arteri Bekasi Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/340/3208753//pelabuhan_bakauheni_kembali_padat-h5gf_large.jpeg
Pelabuhan Bakauheni Kembali Meningkat, 128.281 Pemudik Menyeberang ke Pulau Jawa
