Bus Rombongan Bonek Diserang Sekelompok Orang di Tol Japek, Sempat Bentrok

JAKARTA – Kendaraan bus rombongan Bonek, suporter klub sepak bola Persebaya, diserang sekelompok orang saat melintas di Tol Jakarta–Cikampek (Japek). Peristiwa itu terjadi pada Minggu (12/4/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Insiden terjadi di KM 51 Tol Jakarta–Cikampek. Bus rombongan Bonek tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dari pinggir tol.

Peristiwa tersebut viral di media sosial, memperlihatkan aksi saling lempar batu dan petasan.

Terkait kejadian itu, Kanit I Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Cikampek, AKP Aris, menjelaskan bahwa para suporter awalnya hendak pulang ke daerah masing-masing setelah menonton pertandingan Persebaya melawan Persija Jakarta.

"Setibanya di Tol Jakarta–Cikampek, mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal, dalam hal ini diduga suporter dari kelompok lain," kata Aris saat dihubungi.

Akibat serangan tersebut, sejumlah suporter Persebaya turun dari bus dan melakukan pembalasan hingga terjadi keributan.

Saat itu, Aris mengatakan pihaknya tengah berpatroli di sekitar lokasi, sehingga polisi langsung mengambil tindakan agar keributan tidak berlanjut.

"Melihat kejadian tersebut, kami langsung mengamankan area dengan mensterilkan lokasi," ujarnya.