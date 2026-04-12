Bus Rombongan Bonek Diserang Sekelompok Orang di Tol Japek, Sempat Bentrok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |13:05 WIB
Bus Rombongan Bonek Diserang (foto: freepik)
JAKARTA – Kendaraan bus rombongan Bonek, suporter klub sepak bola Persebaya, diserang sekelompok orang saat melintas di Tol Jakarta–Cikampek (Japek). Peristiwa itu terjadi pada Minggu (12/4/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Insiden terjadi di KM 51 Tol Jakarta–Cikampek. Bus rombongan Bonek tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dari pinggir tol.

Peristiwa tersebut viral di media sosial, memperlihatkan aksi saling lempar batu dan petasan.

Terkait kejadian itu, Kanit I Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Cikampek, AKP Aris, menjelaskan bahwa para suporter awalnya hendak pulang ke daerah masing-masing setelah menonton pertandingan Persebaya melawan Persija Jakarta.

"Setibanya di Tol Jakarta–Cikampek, mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal, dalam hal ini diduga suporter dari kelompok lain," kata Aris saat dihubungi.

Akibat serangan tersebut, sejumlah suporter Persebaya turun dari bus dan melakukan pembalasan hingga terjadi keributan.

Saat itu, Aris mengatakan pihaknya tengah berpatroli di sekitar lokasi, sehingga polisi langsung mengambil tindakan agar keributan tidak berlanjut.

"Melihat kejadian tersebut, kami langsung mengamankan area dengan mensterilkan lokasi," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209187//mudik_2026-Zoyf_large.jpg
Puncak Arus Balik Gelombang II, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207891//mudik-ZsK4_large.jpg
Terungkap! Ini Penyebab Macet Parah di Tol Japek dan MBZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207098//polisi-r5PK_large.jpg
Bawa Petasan saat Konvoi, Sejumlah Remaja Ditangkap di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/51/3206028//laga_cruzeiro_vs_atletico_mineiro_diwarnai_tawuran_yang_berujung_23_kartu_merah-dPiC_large.jpg
Tawuran Pecah di Laga Cruzeiro vs Atletico Mineiro, Wasit Keluarkan 23 Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/340/3205218//bentrokan_massa-o1VE_large.jpg
Bentrok Berdarah di Kalteng! 3 Polisi Dibacok, 2 Warga Tertembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203920//siswa_smp_tewas_tawuran-j3UT_large.jpg
Tragis! Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Tawuran Sarung
