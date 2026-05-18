Resmikan Ring Tinju di Kolong Flyover Pasar Rebo, Pramono: Tawuran Turun Drastis

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan arena ring tinju di kawasan Jakarta Timur pada Senin (18/5/2026). Menariknya, lokasi ring tinju tersebut berada di kolong flyover Pasar Rebo.

Selain ring tinju, di lokasi yang sama juga tersedia fasilitas olahraga untuk skateboard hingga sepeda BMX atau skatepark.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026, arena ring tinju dan skatepark dengan ini saya resmikan," kata Pramono di lokasi.

Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang kerap terjadi aksi tawuran, baik antar pelajar maupun antargeng. Dengan hadirnya ring tinju ini, menurut Pramono, angka tawuran di Jakarta Timur dapat ditekan.