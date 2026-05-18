Hantavirus Muncul di Jakarta, Dinkes DKI: 3 Kasus Positif dan 6 Suspek Dipantau

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap, adanya tiga kasus positif Hantavirus di wilayah ibu kota. Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta juga masih memantau enam kasus suspek yang diduga terpapar virus tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

"Untuk update kasus Hantavirus yang ada di Jakarta, sampai dengan saat ini kami masih menemukan tiga kasus positif yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Namun, ada enam suspek yang masih terus kami monitor hingga hari ini," ujarnya, Senin (18/5/2026).

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengaku, telah menerbitkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta sebagai tindak lanjut penanganan temuan kasus Hantavirus.

Sejumlah RSUD juga telah ditunjuk sebagai rumah sakit sentinel untuk memperketat pengawasan dan deteksi dini apabila ditemukan gejala yang mengarah pada Hantavirus di masyarakat.

"Kami sudah menempatkan beberapa RSUD sebagai rumah sakit sentinel untuk melakukan monitoring lebih ketat dalam mendeteksi suspek kasus Hantavirus di masyarakat," lanjutnya.