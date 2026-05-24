Konvoi Persib, Bobotoh Diimbau Jaga Keamanan dan Ketertiban

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |08:08 WIB
Konvoi Persib (Foto: Ervan David/Okezone)
BANDUNG – Ribuan bobotoh terus memadati area start konvoi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemain Persib dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengimbau bobotoh tetap tertib saat mengikuti konvoi perayaan hattrick juara Persib Bandung.

Sejak Minggu pagi (24/5/2026), ribuan bobotoh sudah memadati kawasan Gedung Sate untuk menyambut para pemain Persib Bandung. Mereka sengaja datang lebih awal untuk melihat langsung kedatangan skuad Persib di lokasi titik awal konvoi.

Rute konvoi rencananya akan melintasi sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, di antaranya Jalan Banda, Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Lengkong, Veteran, Simpang Lima, Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka.

Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, menyebut hattrick juara Persib menjadi kado terindah bagi para pemain. "Tiga tahun konvoi adalah hal yang luar biasa, disebutnya adalah agenda tahunan karena selalu merayakan juara di tiga tahun ini dan semoga ini bisa terus menjadi agenda tahunan kita, bagi pemain Persib dan khususnya bobotoh," katanya.

Sementara itu, Erwan mengimbau para bobotoh tetap tertib selama pelaksanaan konvoi. Imbauan tersebut disampaikan karena Kota Bandung juga tengah dipadati wisatawan yang sedang berlibur.

Rencananya, konvoi akan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan menggunakan belasan mobil. "Saya imbau bobotoh untuk menjaga keamanan dan ketertiban," ujarnya.

