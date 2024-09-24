Polisi Buru Bobotoh yang Aniaya Steward Usai Laga Persib vs Persija

JAKARTA - Polda Jawa Barat menyatakan bahwa pihaknya akan memproses secara tegas terkait dengan peristiwa pengeroyokan terhadap Steward usai laga Persib melawan Persija di Stadion Jalak Harupat. Insiden penganiyaan petugas pengawas pertandingan itu diduga dilakukan oleh Bobotoh.

"Kami nanti akan ungkap pelaku dari suporter yangg diduga Bobotoh dari Persib," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Jules menuturkan bahwa, insiden pengeroyokan tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Bandung. Hal itu dilanjutkan dengan proses penyelidikan oleh aparat kepolisian.

"Kami tentu melakukan upaya proses hukum, penyelidikan sudah dimulai, mengumpulkan barang bukti," ujar Jules

Barang bukti yang akan dilakukan pemeriksaan diantaranya adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV di Stadion Jalak Harupat maupun yang lainnya.