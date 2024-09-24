Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Begini Kondisi 8 Steward yang Diserang Bobotoh Secara Brutal

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |14:02 WIB
Begini Kondisi 8 Steward yang Diserang Bobotoh Secara Brutal
Rusuh Bobotoh usai laga Persib vs Persija di Stadion Si Jalak Harupat (Foto: Ist/tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG Kerusuhan pecah setelah pertandingan klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin 23 September 2024. Bentrokan yang melibatkan bobotoh dan steward (petugas keamanan) berujung pada luka-luka di kalangan steward, yang kemudian dilarikan ke RSUD Otista Soreang.

Direktur RSUD Soreang, Yani Sumpena, mengonfirmasi sebanyak delapan orang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. “Iya betul, semuanya ada 8 orang. 7 orang sudah pulang karena luka ringan, satu orang masih dirawat akibat cedera kepala ringan,” ujarnya, Selasa (24/9/2024).

Adapun kericuhan tersebut terjadi setelah pertandingan selesai, para steward yang bertugas menjaga keamanan stadion menjadi korban akibat situasi yang semakin tak terkendali.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Otista, Irvan Agusta, menyebutkan bahwa semua korban yang dirawat merupakan steward yang terluka. “Menurut catatan, 8 orang yang dirawat adalah steward,” ungkapnya.

Menurutnya, para korban berdatangan ke RSUD dimulai menjelang malam hingga tengah malam. "Jadi mereka masuk sore menjelang maghrib, ternyata 18.38 WIB terus ada yang 20.00 WIB ada yang jam 23.30 WIB," ungkapnya.

"Jadi yang 7 hanya lecet-lecet, ada yang luka tapi kategori ringan. Saat ini, yang satu sedang penanganan masih dalam perawatan," terangnya.

 

