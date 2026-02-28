Breaking News! Gempa Besar M5,6 Magnitudo Guncang Toli-Toli Sulawesi Tengah

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,6 di Timur Laut Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, gempa itu terjadi pukul 13.52 WIB, Sabtu (28/2/2026). Koordinat gempa berada di 1.28 Lintang Utara dan 120.97 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.6, 28-Feb-2026 13:52:07WIB, Lok:1.28LU, 120.97BT (50 km TimurLaut TOLI-TOLI-SULTENG), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat Okezone.

Adapun Titik gempa berada di 50 kilometer Timur Laut Toli-toli, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG juga menyebutkan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. “Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

Namun hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

(Fahmi Firdaus )

