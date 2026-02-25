Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Ungkap Gempa M4,2 di Aceh Jaya Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |17:40 WIB
BMKG Ungkap Gempa M4,2 di Aceh Jaya Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng
Ilustrasi gempa (Foto: Dok )
A
A
A

JAKARTA - Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 25 Februari 2026 pukul 10.18.54 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M4,2.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,79° LU dan 95,6° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 17 km utara Calang, Aceh Jaya, pada kedalaman 53 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng,” ungkap Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di daerah Lamno dengan skala intensitas II–III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu). Namun, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Andi melaporkan hingga pukul 10.45 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempa bumi susulan (aftershock). “Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbaunya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
