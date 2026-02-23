Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M7,2 Guncang Sabah Malaysia, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |05:57 WIB
Gempa Besar M7,2 Guncang Sabah Malaysia, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Ilustrasi Gempa di Sabah Malaysia
A
A
A

JAKARTA - Gempa besar M7,2 mengguncang wilayah utara Sabah, Malaysia, pada pukul 23.57 WIB, Minggu, 22 Februari 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,"ujar Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Episenter terletak pada koordinat 6.94° LU; 116.26° BT atau tepatnya di laut sekitar 109 km timur laut Kota Kinabalu (Malaysia), pada kedalaman sekitar 628 km.

Dia melanjutkan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi ini merupakan jenis gempabumi dalam akibat aktivitas deformasi dalam Lempeng Laut Filipina.

Gempa bumi di Sabah Malaysia ini juga memiliki mekanisme pergerakan sesar geser naik (oblique Thrust-Fault).

 

