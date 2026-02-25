Gempa M4,2 Guncang Calang Aceh Jaya, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang Calang, Aceh Jaya, Rabu (25/2/2026) pukul 10.18 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa berpusat di darat.

Sementara pusat gempa berada di 17 km utara Calang, Aceh Jaya, pada koordinat 4,79 Lintang Utara – 95,60 Bujur Timur. Pusat gempa dangkal berada di kedalaman 53 km.

“Gempa (update) Mag:4.2, 25-Feb-26 10:18:54 WIB, Lok:4.79 LU, 95.60 BT (Pusat gempa berada di darat 17 km utara Calang, Aceh Jaya), Kedlmn:53 km Dirasakan (MMI) II–III Lamno Aceh Jaya,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

