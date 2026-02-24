Gempa M5,7 Guncang Sarmi Papua, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,7 mengguncang Sarmi, Papua, Selasa 24 Februari 2026, pukul 14.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 23 km Tenggara Sarmi Papua pada koordinat 1.96 Lintang Selatan – 138.95 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.7, 24-Feb-26 14:46:50 WIB, Lok:1.96 LS,138.95 BT (23 km Tenggara SARMI-PAPUA), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

