Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,7 Guncang Sarmi Papua, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:27 WIB
Gempa M5,7 Guncang Sarmi Papua, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Papua (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,7 mengguncang Sarmi, Papua, Selasa 24 Februari 2026, pukul 14.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 23 km Tenggara Sarmi Papua pada koordinat 1.96 Lintang Selatan – 138.95 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.7, 24-Feb-26 14:46:50 WIB, Lok:1.96 LS,138.95 BT (23 km Tenggara SARMI-PAPUA), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sarmi Papua gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/340/3203368//gempa-2GeX_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203323//bmkg-SagK_large.jpg
Peringatan Dini BMKG, Waspada Potensi Hujan Lebat hingga 2 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203312//hujan-2Cwg_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203222//gempa_sintang-vVep_large.jpg
Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sintang, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Sesar Adang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203169//viral-MTkY_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca saat Lebaran 2026: Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203162//gempa-nkDZ_large.jpg
Gempa M6,1 Guncang Alaska, BMKG: Tidak Timbulkan Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement