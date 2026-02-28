Deretan Tragedi 28 Februari: Pertempuran Selat Sunda hingga Gempa Iran Tewaskan 1.100 Orang

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 28 Februari. Beragam kejadian tersebut tercatat sebagai bagian dari momen besar dunia, mulai dari peperangan, tragedi politik, hingga bencana alam mematikan.

Berikut rangkumannya yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Pertempuran Selat Sunda

Pertempuran Selat Sunda terjadi pada 28 Februari hingga 1 Maret 1942 dalam Perang Dunia II. Pertempuran ini melibatkan USS Houston milik Amerika Serikat dan HMAS Perth milik Australia melawan pasukan utama Angkatan Laut Kekaisaran Jepang.

Dalam pertempuran tersebut, USS Houston dan HMAS Perth tenggelam bersama dua kapal Jepang. Sebanyak 696 awak USS Houston dan 375 awak HMAS Perth tewas. Jepang memenangkan pertempuran ini, sementara data korban tewas dari pihak Jepang tidak dipublikasikan secara pasti.

2. Insiden Berdarah 228 di Taiwan

Insiden 28 Februari atau Insiden 228 menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Taiwan. Pemberontakan anti-pemerintah terhadap rezim Kuomintang pecah pada 28 Februari 1947.

Kerusuhan tersebut menewaskan sekitar 5.000 hingga 28.000 warga sipil. Peristiwa ini kemudian memicu masa “Teror Putih”, di mana puluhan ribu orang dipenjara atau hilang. Insiden ini menjadi salah satu momentum lahirnya gerakan kemerdekaan Taiwan.