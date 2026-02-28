Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Tragedi 28 Februari: Pertempuran Selat Sunda hingga Gempa Iran Tewaskan 1.100 Orang

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |04:10 WIB
Deretan Tragedi 28 Februari: Pertempuran Selat Sunda hingga Gempa Iran Tewaskan 1.100 Orang
Gempa Iran (Foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 28 Februari. Beragam kejadian tersebut tercatat sebagai bagian dari momen besar dunia, mulai dari peperangan, tragedi politik, hingga bencana alam mematikan.

Berikut rangkumannya yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Pertempuran Selat Sunda

Pertempuran Selat Sunda terjadi pada 28 Februari hingga 1 Maret 1942 dalam Perang Dunia II. Pertempuran ini melibatkan USS Houston milik Amerika Serikat dan HMAS Perth milik Australia melawan pasukan utama Angkatan Laut Kekaisaran Jepang.

Dalam pertempuran tersebut, USS Houston dan HMAS Perth tenggelam bersama dua kapal Jepang. Sebanyak 696 awak USS Houston dan 375 awak HMAS Perth tewas. Jepang memenangkan pertempuran ini, sementara data korban tewas dari pihak Jepang tidak dipublikasikan secara pasti.

2. Insiden Berdarah 228 di Taiwan

Insiden 28 Februari atau Insiden 228 menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Taiwan. Pemberontakan anti-pemerintah terhadap rezim Kuomintang pecah pada 28 Februari 1947.

Kerusuhan tersebut menewaskan sekitar 5.000 hingga 28.000 warga sipil. Peristiwa ini kemudian memicu masa “Teror Putih”, di mana puluhan ribu orang dipenjara atau hilang. Insiden ini menjadi salah satu momentum lahirnya gerakan kemerdekaan Taiwan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203938//wafatnya_sayuti_melik-Pn1O_large.jpg
27 Februari dalam Catatan Sejarah: Sayuti Melik Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203079//pendiri_muhammadiyah_sekaligus_pahlawan_nasional_kh_ahmad_dahlan-opmN_large.jpg
Peristiwa 23 Februari: Wafatnya KH Ahmad Dahlan hingga Fatwa Jihad Osama bin Laden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202548//viral-3BUs_large.jpeg
Peristiwa 20 Februari: Tragedi Gas Beracun Dieng Tewaskan 149 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201677//viral-MT8m_large.jpg
Peristiwa 15 Februari: Deklarasi Pemerintahan Revolusioner RI hingga Pertempuran Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199693//manusia-SwdQ_large.jpg
Peristiwa 5 Februari: Pendaratan Manusia di Bulan hingga Kelahiran Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198806//viral-o5zJ_large.jpg
Peristiwa 1 Februari: Kilas Balik Banjir Besar Jakarta 2007 yang Tewaskan 80 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement