HOME NEWS NASIONAL

27 Februari dalam Catatan Sejarah: Sayuti Melik Tutup Usia

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |04:10 WIB
27 Februari dalam Catatan Sejarah: Sayuti Melik Tutup Usia
Pengetik naskah Proklamasi, Sayuti Melik (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 27 Februari. Mulai dari penemuan Pulau Britania Baru hingga wafatnya pengetik naskah Proklamasi RI, Sayuti Melik.

Berikut rangkuman peristiwa 27 Februari:

1. Pulau Britania Baru Ditemukan (1700)

Pulau Britania Baru (New Britain) merupakan bagian dari wilayah Papua Nugini. Kini wilayah tersebut terbagi menjadi Provinsi Britania Baru Barat dan Britania Baru Timur.

Provinsi Britania Baru Barat (West New Britain) beribu kota di Kimbe. Wilayah ini memiliki luas sekitar 20.387 km² dengan jumlah penduduk 264.264 jiwa berdasarkan sensus 2011. Terdapat tujuh suku besar di Pulau Britania Baru, yakni Nakanai, Bakovi, Kove, Unea, Maleu, Kaulong, dan Arowe. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 25 bahasa yang digunakan di wilayah tersebut.

2. Partai Buruh Inggris Didirikan (1900)

Partai Buruh (Labour Party) merupakan partai politik di Britania Raya yang berhaluan kiri-tengah. Partai ini digambarkan sebagai aliansi demokrat sosial, sosialis demokrat, dan serikat pekerja.

Didirikan pada 27 Februari 1900 dengan nama awal Labour Representation Committee, partai ini tumbuh dari gerakan serikat pekerja dan partai-partai sosialis abad ke-19. Pada awal 1920-an, Partai Buruh menggantikan Partai Liberal sebagai oposisi utama Partai Konservatif dan membentuk dua pemerintahan minoritas di bawah kepemimpinan Ramsay MacDonald.

 

Halaman:
1 2
      
