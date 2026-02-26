Peristiwa 26 Februari: Bom WTC hingga Napoleon Kabur dari Pulau Elba

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 26 Februari di berbagai belahan dunia. Mulai dari serangan bom di World Trade Center, penarikan pasukan Irak dari Kuwait, hingga kaburnya Napoleon Bonaparte dari Pulau Elba.

Berikut rangkuman peristiwa 26 Februari yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Balon Udara Jatuh di Luxor, Mesir

Sedikitnya 19 orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka akibat jatuhnya balon udara di Kota Luxor, Mesir, pada 26 Februari 2013. Insiden terjadi saat balon wisata yang membawa turis terbakar dan jatuh.

Pasca kejadian tersebut, pengawasan wisata balon udara di Luxor diperketat, termasuk pembatasan ketinggian terbang.

2. Tragedi Bom Mobil Van di WTC

Pada 26 Februari 1993, Kota New York, Amerika Serikat, diguncang ledakan bom di kompleks World Trade Center. Bom diletakkan di dalam mobil van yang diparkir di area parkir bawah tanah North Tower.

Ledakan menewaskan enam orang dan melukai lebih dari seribu lainnya. Dalang serangan, Ramzi Yousef, ditangkap dua tahun kemudian di Pakistan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Delapan tahun berselang, pada 11 September 2001, kompleks WTC kembali menjadi sasaran serangan teroris. Kelompok Al-Qaeda membajak dua pesawat dan menabrakkannya ke menara kembar tersebut, menewaskan hampir 3.000 orang.