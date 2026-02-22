Peristiwa 22 Februari: Percobaan Pembunuhan Presiden AS hingga Perampokan Terbesar di Inggris

JAKARTA – Tanggal 22 Februari mencatat sejumlah peristiwa penting dalam sejarah, baik di dalam maupun luar negeri. Mulai dari percobaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat, momen penting era Perang Dingin, perampokan terbesar sepanjang sejarah Inggris, hingga penetapan tersangka oleh KPK terhadap Anas Urbaningrum.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 22 Februari, seperti dilansir dari wikipedia:

1. Percobaan Pembunuhan Presiden Amerika Serikat

Pada 22 Februari 1974, seorang pria bernama Samuel Byck melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon.

Byck berencana membajak pesawat dan menabrakkannya ke Gedung Putih. Namun, aksinya berhasil digagalkan sebelum pesawat sempat lepas landas. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah keamanan kepresidenan Amerika Serikat.

2. Momen Penting Era Perang Dingin

Di tengah ketegangan era Perang Dingin, 22 Februari 1973 menjadi momentum diplomatik penting ketika Presiden AS Richard Nixon melakukan kunjungan bersejarah ke Republik Rakyat Tiongkok.

Kunjungan tersebut menjadi tonggak normalisasi hubungan kedua negara setelah puluhan tahun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat membentuk kantor penghubung (liaison office), yang menjadi cikal bakal hubungan diplomatik penuh antara AS dan Tiongkok.