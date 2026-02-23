Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 23 Februari: Wafatnya KH Ahmad Dahlan hingga Fatwa Jihad Osama bin Laden

Awaludin , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |04:10 WIB
Peristiwa 23 Februari: Wafatnya KH Ahmad Dahlan hingga Fatwa Jihad Osama bin Laden
Pendiri Muhammadiyah sekaligus pahlawan nasional KH Ahmad Dahlan (Foto: Wikipedia)
JAKARTA - Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 23 Februari. Salah satunya adalah wafatnya pendiri Muhammadiyah sekaligus pahlawan nasional, Ahmad Dahlan.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa yang terjadi pada 23 Februari:

1. Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) Didirikan

International Organization for Standardization (ISO) berdiri pada 23 Februari 1947. Organisasi ini merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri atas perwakilan badan standardisasi nasional dari berbagai negara.

2. Amerika Serikat Rebut Pulau Iwo Jima dari Jepang

Setelah berhasil merebut Iwo Jima dari kekuasaan Jepang, Amerika Serikat mengibarkan benderanya pada 23 Februari 1945.

Dalam pertempuran tersebut, Amerika Serikat kehilangan 6.821 tentaranya dan hampir 20.000 lainnya terluka. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam Perang Pasifik.

 

Halaman:
1 2
      
