Perkuat Sinergi, Kapolda Sumsel Ajak Semua Elemen Jaga Kamtibmas

JAKARTA – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho menggandeng berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), hingga mahasiswa untuk memperkuat sinergisitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sandi menegaskan, momentum bulan puasa menjadi ajang mempererat persaudaraan kebangsaan sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian dan generasi muda.

“Momentum ini bukan sekadar berbuka puasa, tetapi menjadi ruang silaturahmi, ruang dialog, dan ruang kebersamaan untuk mempererat persaudaraan dalam bingkai kebangsaan,” ujar Sandi, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak OKP dan mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam membangun iklim positif serta merawat persatuan di tengah keberagaman.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Harkamtibmas adalah tanggung jawab kolektif kita semua,” tegasnya.