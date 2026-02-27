Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perkuat Sinergi, Kapolda Sumsel Ajak Semua Elemen Jaga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |00:27 WIB
Perkuat Sinergi, Kapolda Sumsel Ajak Semua Elemen Jaga Kamtibmas
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho menggandeng berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), hingga mahasiswa untuk memperkuat sinergisitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sandi menegaskan, momentum bulan puasa menjadi ajang mempererat persaudaraan kebangsaan sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian dan generasi muda.

“Momentum ini bukan sekadar berbuka puasa, tetapi menjadi ruang silaturahmi, ruang dialog, dan ruang kebersamaan untuk mempererat persaudaraan dalam bingkai kebangsaan,” ujar Sandi, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak OKP dan mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam membangun iklim positif serta merawat persatuan di tengah keberagaman.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Harkamtibmas adalah tanggung jawab kolektif kita semua,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kapolda Sumsel Kamtibmas Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203928//ketua_badan_pengurus_indonesian_risk_center_julius_ibrani-PvzY_large.jpg
Oknum Polisi Kerap Bermasalah, Indonesian Risk Center Ungkap Dua Penyebab Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203916//praktisi_hukum_saor_siagian-Z2Ch_large.jpg
Saor Siagian: Reformasi Polri Harus Dimulai dari "Dosa" Rekrutmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203672//dirregident_korlantas_polri_brigjen_wibowo-Drxq_large.jpeg
Jelang Arus Mudik, Korlantas Dorong Kesadaran Administrasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/340/3203486//kapolda_sumsel_irjen_sandi_nugroho-mazd_large.jpg
Modus Baru! Kapolda Sumsel Musnahkan Narkoba Berbentuk Cartridge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203421//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-9stp_large.jpg
Komisi III DPR Dukung Pemecatan Bripda MS, Minta Diproses Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203311//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-H13X_large.jpg
Pejabat Narkoba Polres Toraja Utara Terjerat Narkoba, Polri: Tak Ada Ampun!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement