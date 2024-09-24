Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pentolan Viking Sebut Bentrok di Jalak Harupat karena Bobotoh Wanita Dilecehkan Steward

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |13:15 WIB
Pentolan Viking Sebut Bentrok di Jalak Harupat karena Bobotoh Wanita Dilecehkan Steward
Bobotoh Bentrok di Jalak Harupat
A
A
A

BANDUNG -  Dirigen Viking Persib Club (VPC) Yana Umar menyoroti insiden yang terjadi di Stadion Si Jalak Harupat seusai laga klasik Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dikatakannya, peristiwa itu terjadi karena kurang ketatnya penjagaan oleh aparat kepolisian.

"Menurut saya sangat disayangkan (insiden itu terjadi). Saya melihat kericuhan terjadi karena penjagaan kurang ketat. Ini kan laga Persib-Persija, rawan. Kenapa tidak seperti sebelum-sebelumnya (pengamanan sangat ketat)," kata Yana, Selasa (24/9/2024).

Yana menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, insiden itu terjadi karena dipicu oleh dugaan intimidasi yang dilakukan oknum pemain Persib dan panitia. Puncaknya terjadi pelecehan terhadap Bobotoh wanita yang diduga dilakukan steward.

"Itu informasi yang saya terima. Disayangkan juga responsnya telat (terlambat). (Insiden pada Senin 23/8/2024) Puncak dari kekeselan bobotoh. Keamanan juga tidak seketat bisasanya," ujar Yana.

Yana berharap persoalan ini tidak berlarut-larut. PT Persib Bandung Bermartabat, pihak keamanan, dan bobotoh duduk bersama mengadakan pertemuan.

"Jangan sampai berlarut-larut. Harus dibereskan masalahnya. Jangan didiamkan. Kan Persib bakal main lagi," tutur dia.Steward Security Officer (SSO)

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, benar seperti yang disampaikan Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Senin (23/9/2024) setelah pertandingan Persib melawan Persija terjadi situasi kurang kondusif antara bobotoh dengan Steward Security Officer (SSO) pertandingan. 

"Setelah insiden, suporter Persib, bobotoh, meninggalkan stadion. Kemudian tim Persib juga meninggalkan stadion dengan aman dan tertib. Kejadian ini hanya berlangsung kurang lebih 5 sampai 10 menit," kata Kabid Humas.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
