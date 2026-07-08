Oknum Anggota Polres Tegal Kota yang Aniaya Istri Siri Positif Konsumsi Sabu

JAKARTA - Anggota Polres Tegal Kota berinisial Aiptu N yang diduga menyiksa istri sirinya, M, dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Hasil tersebut diketahui setelah yang bersangkutan menjalani tes urine saat menjalani penempatan khusus (patsus) di Bidang Propam Polda Jawa Tengah terkait proses pemeriksaan etik.

"Hasil tes urine mengandung narkoba sabu," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, Rabu (8/7/2026).

Artanto mengatakan penyidik masih mendalami asal-usul narkotika yang dikonsumsi Aiptu N. Karena itu, pihaknya belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan narkoba oleh oknum polisi tersebut.

"Asal narkoba sedang didalami penyidik, update nanti diberikan," ujarnya.

Sementara itu, korban M yang didampingi Tim Hukum Hotman 911 telah melaporkan Aiptu N ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/295/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Menurut anggota Tim Hukum Hotman 911, Raden Reza, korban awalnya berkenalan dengan terduga pelaku sebelum akhirnya menjalin hubungan. Selama hubungan tersebut, korban diduga beberapa kali dipaksa mengonsumsi sabu.