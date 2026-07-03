BNN Gagalkan Penyelundupan 3,37 Ton Kuncup Bunga Ganja Asal Thailand, 12 Tersangka Ditangkap

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional, dengan menyita 3,37 ton kuncup bunga ganja asal Thailand di kawasan pergudangan Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas juga mengamankan 12 orang tersangka, termasuk seorang warga negara asing (WNA). Seluruh tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap jaringan yang terlibat.

Barang bukti disembunyikan di dalam empat kontainer dengan modus disamarkan di balik tumpukan koper dan produk lateks. Kuncup bunga ganja dikemas menggunakan kantong plastik, kemudian dimasukkan ke dalam koper sehingga menyerupai barang impor yang dilengkapi dokumen kepabeanan resmi.

Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan kasus pertama di Indonesia yang mengungkap penyelundupan kuncup bunga ganja melalui jalur impor resmi dengan memanfaatkan dokumen kepabeanan yang tampak sah.

"Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabis asal Thailand melalui jalur impor resmi. Modus ini seolah ingin memperlihatkan negara dapat dikelabui melalui administrasi yang rapi. Namun hari ini kami membuktikan negara tidak tidur, aparat tidak lengah, dan hukum tidak dapat dipermainkan," ujar Suyudi, Jumat (3/7/2026).