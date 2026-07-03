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Kapolri Naikkan Pangkat Luar Biasa kepada Polisi yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |14:33 WIB
Kapolri Naikkan Pangkat Luar Biasa kepada Polisi yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
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JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewakili institusi Polri menyampaikan duka cita mendalam, atas gugurnya anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Aipda Yudhie Perdana Putra, saat menjalankan tugas.

Aipda Yudhie Perdana Putra gugur saat melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu 1 Juli 2026.

"Mewakili institusi, saya (Kapolri) mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya anggota yang telah melaksanakan tugasnya. Saya juga menyampaikan duka cita kepada seluruh keluarga besar almarhum," kata Sigit saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Sigit menyebut institusi Polri akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada Aipda Yudhie Perdana Putra sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada personel yang gugur saat bertugas.

"Institusi memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum dan memberikan kenaikan pangkat luar biasa," ujar Sigit.

 

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