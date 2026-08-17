Profil Kolonel Priyo Handoyo, Dandim Kota Semarang Jadi Komandan Upacara HUT Ke-81 RI di Istana

JAKARTA - Komandan Kodim (Dandim) 0733/Kota Semarang, Kolonel Inf Priyo Handoyo terpilih sebagai Komandan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Kabar tersebut disampaikan keluarga besar Kodim 0733/Kota Semarang melalui akun Instagram resmi Kodim Kota Semarang.

Keluarga besar Kodim 0733/Kota Semarang menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas kepercayaan yang diberikan kepada Kolonel Priyo Handoyo.

"Selamat dan sukses kepada Dandim 0733/Kota Semarang atas terpilihnya sebagai Komandan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kelancaran, kekuatan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah tersebut," ungkap keluarga besar Kodim 0733/Kota Semarang.

Menurut keluarga besar Kodim 0733/Kota Semarang, penunjukan tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kolonel Priyo.

Mereka berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi sehingga pelaksanaan upacara berlangsung khidmat, tertib, dan lancar.

"Sehingga pelaksanaan upacara dapat berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar," jelasnya.