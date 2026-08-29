Formasi Drone dan Jet Tempur F-16 Hiasi Langit Jakarta Pagi Ini, Ada Apa?

JAKARTA - Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia masih berlanjut. Ratusan pelari dari berbagai kalangan memadati kawasan Istana Merdeka sejak pagi, Sabtu (29/8/2026). Mereka memeriahkan ajang lari Merdeka Run 2026.

Pelepasan peserta berlangsung meriah. Saat bendera flag-off dikibarkan, para pelari langsung melesat diiringi atraksi memukau dari formasi drone dan pesawat tempur F-16 yang melintas di langit Jakarta sebagai tanda dibukanya acara. Start sendiri dimulai sekitar pukul 06.00 WIB.

Pantauan Okezone dari live YouTube Sekretariat Presiden, ​para peserta yang mengenakan seragam senada tampak rapi berbaris di belakang garis start.

Suasana pembukaan berlangsung khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang mengiringi pengibaran bendera Merah Putih di area Istana Merdeka.

​Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir langsung untuk melepas para peserta (flag-off) di garis start.

Tak hanya melepas peserta, beberapa tokoh publik seperti Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga tampak membaur di barisan pelari.