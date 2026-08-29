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Berkat Sholat Istikharah Bocah Bantul Ini Jadi Jenderal Kopassus Bintang 4, Sangat Dihormati Prabowo

Zen Teguh , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |05:25 WIB
Berkat Sholat Istikharah Bocah Bantul Ini Jadi Jenderal Kopassus Bintang 4, Sangat Dihormati Prabowo
Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS (depan, paling kanan) saat masih aktif di Kopassus. (Foto: dok. Buku Prabowo Subianto)
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JAKARTA – Berkah sholat istikharah membawa remaja asal Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melesat jadi jenderal bintang empat TNI Angkatan Darat. Anggota pasukan elite Kopassus ini bahkan sangat dihormati Presiden Prabowo Subianto.

Siapa dia? Sosok tersebut tak lain Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo. Dalam sejarah militer Indonesia, Bagyo merupakan komandan jenderal Kopassus (1994-1995) yang kemudian melesat jadi KSAD ke-20 atau periode periode 16 Februari 1998–20 November 1999. 

Rasa hormat Prabowo bukan hanya karena kepemimpinan Bagyo, tetapi juga berbagai teladan serta sifat-sifat tentara berkumis lebat tersebut. Salah satu yang diingatnya bagaimana Subagyo HS selalu terbuka dan tidak mencla-mencle.

Danjen Kopassus Subagyo HS dan Wadanjen Kopassus Prabowo Subianto.

“Saat Pak Bagyo komandan Kopassus, saya ditarik menjadi wakil beliau sebagai wakil komandan Kopassus. Itu merupakan promosi yang membanggakan saya,” kata Prabowo dalam buku “Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto”, dikutip Minggu (23/8/2026).

“Beberapa hal yang saya belajar dari beliau antara lain sifatnya yang ramah, jiwanya yang loyal dan setia selalu membela anak buah,” ucap Prabowo.

Sejak SMA Ingin Jadi Tentara

      
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