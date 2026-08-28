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Demo di DPR Berujung Ricuh, Polisi: Tindakan Anarkis Tak Dibenarkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |07:27 WIB
Demo di DPR Berujung Ricuh, Polisi: Tindakan Anarkis Tak Dibenarkan
Pos Polisi Dibakar Massa (foto: Arif/Okezone)
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JAKARTA - Demonstrasi yang digelar sejumlah pihak di Gedung DPR RI berujung ricuh. Massa melakukan pembakaran, pelemparan batu, hingga merangsek ke ruas tol dalam kota.

Massa yang melakukan kericuhan tersebut merupakan elemen masyarakat lain yang berdatangan setelah pedemo dari AMPB Pati selesai menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Sebagian massa bahkan disebut tidak menyampaikan aspirasi. Situasi kemudian memanas setelah terjadi upaya merusak dan mendorong pagar utama Gedung MPR/DPR RI serta pembakaran di pintu gerbang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum memiliki ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menurut Budi, ketika situasi telah memasuki malam hari, Polri mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

“Polri telah memberikan peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa perusakan. Setelah melihat eskalasi dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki malam hari, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta untuk menjamin aktivitas masyarakat umum tidak dirugikan, Polri mengambil langkah pendekatan secara bertahap,” kata Budi, Jumat (28/8/2026).

 

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Topik Artikel :
Demo Demo Ricuh DPR demo ricuh
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