Demo DPR Ricuh, Massa Bakar Barrier di Jalan dan Perjalanan KRL Terganggu

Bentrokan antara massa dan aparat masih berlangsung.

JAKARTA - Aparat keamanan membubarkan paksa massa aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Namun bukannya meninggalkan lokasi, massa aksi justru menguasai Jalan Gatot Subroto.

Dari video yang diterima tim iNews Media Group, massa juga membakar cone dan barrier tepat di tengah Jalan Gatot Subroto. Kobaran api pun terlihat cukup besar.

Tak hanya di ruas tersebut, situasi kemudian meluas ke kawasan Jalan Tentara Pelajar. Sejumlah remaja yang terlibat kericuhan berusaha melarikan diri, namun beberapa berhasil diamankan petugas.

Ketegangan kembali terjadi ketika massa yang bertahan di Jalan Pejompongan Raya melakukan penyerangan ke arah petugas kepolisian yang berjaga di Jalan Tentara Pelajar.

Imbas bentrokan tersebut, layanan Commuter Line terganggu. Sejumlah perjalanan kereta terpaksa dihentikan sementara saat bentrokan berlangsung.

Adapun situasi baru bisa dikendalikan usai pasukan Brimob diterjunkan ke lokasi untuk memukul mundur massa ke arah Pejompongan.

(Rahman Asmardika)

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