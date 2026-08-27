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Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Imbas Demo Rusuh, Ini Daftarnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |20:35 WIB
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Imbas Demo Rusuh, Ini Daftarnya
Tol dalam kota ditutup.
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JAKARTA - Tol dalam kota ditutup sementara imbas kerusuhan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026) malam ini. Penutupan dilakukan lantaran massa aksi merangsek masuk ke jalur bebas hambatan tersebut.

Jasa Marga mengungkapkan, penutupan dilakukan atas diskresi Kepolisian. Adapun lalu lintas dari GT Cililitan dan GT Halim yang hendak menuju Ruas Tol Dalam Kota sementara dialihkan menuju arah Tanjung Priok.

Selain itu, dilakukan penutupan sementara transaksi di sejumlah Gerbang Tol, yaitu: GT Cawang, GT Tebet 1, GT Kuningan 1, GT Senayan, GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Angke 2, GT Jelambar 2, serta GT Tanjung Duren.

"Pengguna jalan dari arah Slipi yang hendak menuju Cawang juga diimbau untuk sementara waktu menghindari Ruas Tol Dalam Kota dan menyesuaikan rute perjalanan dengan kondisi lalu lintas. Bagi pengguna jalan yang tetap melakukan perjalanan, diimbau mengikuti arahan petugas, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan," kata Widiyatmiko Nursejati, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division.

Berdasarkan pantauan langsung di jalan tol dalam kota pada Kamis (27/8/2026) sekira pukul 19.37 WIB, kendaraan sama sekali tak terlihat melintas di kedua arah jalur ini.

Kendaraan hanya terlihat dapat melintas di jalur luar tol dalam kota. Arus lalin di arteri depan Mapolda Metro Jaya sendiri terpantau lengang, dengan hanya beberapa kendaraan roda dua dan empat yang melintas.

Penutupan jalur tol ini terjadi usai demonstrasi pecah di depan Gedung DPR pada malam hari ini.

(Rahman Asmardika)

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