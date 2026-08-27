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Dipukul Mundur dari DPR, Massa Bakar Motor di Pos Polisi Pejompongan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |20:12 WIB
Dipukul Mundur dari DPR, Massa Bakar Motor di Pos Polisi Pejompongan
Massa membakar motor di di depan Pos Polisi Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat
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JAKARTA - Kelompok massa membakar satu unit sepeda motor yang terparkir di depan Pos Polisi Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026) malam. Pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh massa dari kelompok pelajar yang mengamuk usai dipukul mundur oleh aparat kepolisian dari depan Gedung DPR RI.

Terpantau belum ada petugas yang melakukan pengamanan di lokasi terkait aksi pembakaran tersebut.

Di sisi lain, ruas jalan tol dalam kota di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, ditutup untuk pengendara. Arus lalu lintas di kedua arah jalur bebas hambatan tersebut tampak sepi.

Berdasarkan pantauan langsung di jalan tol dalam kota pada Kamis (27/8/2026) sekira pukul 19.37 WIB, tidak terlihat kendaraan melintas di kedua arah jalur tol.

Kendaraan hanya terlihat melintas di jalur luar tol dalam kota. Sementara itu, arus lalu lintas di jalan arteri depan Mapolda Metro Jaya terpantau lengang, dengan hanya beberapa kendaraan roda dua dan roda empat yang melintas.

Penutupan jalur tol ini merupakan imbas dari pecahnya demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada malam hari ini.

(Rahman Asmardika)

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