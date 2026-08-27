Demo 27 Agustus, Massa Pelajar Terus Berdatangan ke Gedung DPR

JAKARTA - Massa aksi 27 Agustus 2026 di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat terus berdatangan meski waktu beranjak malam.

Pantauan di lokasi, massa yang terdiri dari sekelompok pelajar ini datang dari arah Slipi menuju Gerbang Kompleks Parlemem sekira pukul 18.24 WIB.

Mereka merapat ke massa aksi lainnya dengan mengenakan jaket yang di dalamnya terdapat seragam batik sekolah mereka.

Beberapa pelajar terlihat membawa bendera khas Agustusan lengkap dengan tiangnya yang mayoritas berupa bambu.