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Aksi di Depan DPR Memanas, Massa Bakar-Bakar hingga Merusak Pagar

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |17:29 WIB
Aksi di Depan DPR Memanas, Massa Bakar-Bakar hingga Merusak Pagar
Massa aksi di DPR (foto: Okezone)
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JAKARTA - Situasi aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen, Jakarta, mulai memanas. Massa aksi terlihat melakukan pembakaran sejumlah barang di sekitar lokasi demonstrasi, Kamis (27/8/2026).

Tak hanya itu, sejumlah peserta aksi mencoba masuk ke dalam kompleks gedung DPR dengan memanjat pagar. Aksi tersebut menyebabkan bagian pagar mengalami kerusakan.

Petugas Satuan Brimob Polda Metro Jaya kemudian membentuk barikade di dalam area kompleks DPR untuk mengantisipasi massa yang berupaya menerobos masuk.

Situasi semakin tegang setelah massa aksi melakukan pelemparan benda ke arah dalam kompleks parlemen. Petugas Brimob terlihat bersiaga di balik barikade untuk mengamankan area gedung DPR.

Hingga berita ini ditulis, situasi di sekitar kompleks parlemen masih berlangsung dinamis. Petugas terus melakukan pengamanan dan berupaya mengendalikan massa agar tidak semakin mendekati gedung DPR.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Demo Demo di DPR DPR
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