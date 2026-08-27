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Massa AMPB Tertib Bubarkan Diri Usai Demo di DPR, Polda Metro Beri Apresiasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |15:57 WIB
Massa AMPB Tertib Bubarkan Diri Usai Demo di DPR, Polda Metro Beri Apresiasi
Massa AMPB membubarkan diri dari Gedung DPR. (Foto: Yuwantoro/Okezone)
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JAKARTA - Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) secara bertahap meninggalkan kawasan Gedung DPR RI usai menggelar demonstrasi dan penyampaian aspirasi secara tertib pada Kamis (27/8/2026). Massa mulai mundur setelah perwakilan AMPB diterima untuk bertemu dengan pimpinan DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Setelah perwakilan AMPB diterima oleh pimpinan DPR RI, massa secara bertahap meninggalkan lokasi dengan baik,” kata Budi, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu terus dijaga pelaksanaannya agar berlangsung secara damai, tertib, dan saling menghormati.

“Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Yang terpenting, setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang baik, tanpa provokasi, tanpa kekerasan, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” ujarnya.

Polda Metro Jaya menyatakan bahwa aktivitas masyarakat di Jakarta berjalan normal dan lancar meskipun ada demonstrasi di sejumlah titik, termasuk yang digelar di Gedung DPR.

Di sekitar kawasan DPR RI, pengaturan arus lalu lintas dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan di lapangan. Kepolisian juga tetap memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berlangsung secara bersamaan.

 

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