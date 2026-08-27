Polisi Ungkap Konsolidasi Kelompok Anarko untuk Tunggangi Demo di DPR

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap adanya kelompok yang diduga berafiliasi dengan anarko, dan telah melakukan konsolidasi untuk menunggangi aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, kelompok tersebut telah teridentifikasi melakukan konsolidasi secara bertahap. Konsolidasi itu diduga berkembang menjadi upaya menunggangi aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan DPR.

"Diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini," kata Iman, Kamis (27/8/2026).

Menurut Iman, konsolidasi tersebut meliputi penguatan narasi, pengumpulan donasi, mobilisasi massa, hingga persiapan sejumlah sarana yang diduga akan digunakan dalam aksi.

"Tahapan-tahapan tersebut berlangsung dari mulai tahapan konsolidasi, di mana pada tahap ini sejumlah unsur melakukan konsolidasi internal dan membangun kesamaan isu yang akan disuarakan. Salah satu isu utama yang berkembang saat ini adalah RUU Perampasan Aset," ujarnya.