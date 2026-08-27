Tangkap Puluhan Orang Terkait Demo di DPR, Polisi: Diduga Terafiliasi Anarko

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Ditressiber Polda Metro Jaya, menangkap total 65 orang yang diduga ingin menunggangi dengan tujuan merusuh di demo depan Gedung DPR.

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, puluhan orang tersebut disinyalir terafiliasi dengan kelompok anarko. Menurutnya, dugaan tersebut muncul berdasarkan hasil pemantauan terhadap dinamika yang berkembang menjelang demo di DPR.

"Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini," kata Iman dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (27/8/2026).

Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sendiri menangkap 63 orang. Dalam hal ini, polisi melakukan pembagian dua klaster dalam proses penyelidikan.

"Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang, terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana," ujar Iman.