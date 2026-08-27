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Demo Besar, Sejumlah Rantis hingga Water Cannon Disiagakan di Depan DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:16 WIB
Demo Besar, Sejumlah Rantis hingga Water Cannon Disiagakan di Depan DPR
Rantis hingga water cannon disiagakan untuk halau massa aksi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Kendaraan taktis (rantis) terlihat disiagakan di halaman Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, menjelang aksi 27 Agustus 2026. Rantis disiagakan untuk mengantisipasi aksi massa yang salah satunya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Pantauan di lapangan, terlihat lebih dari tiga rantis jenis Rimueng dan Barracuda telah terparkir di halaman depan Kompleks Parlemen. Selain itu, terlihat juga tiga mobil water cannon di pagar Kompleks Parlemen.

Bahkan, terlihat puluhan motor trail, baik dari kepolisian maupun TNI, terparkir rapi di sudut halaman Gedung DPR RI itu. Ada juga beberapa mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di halaman Kompleks Parlemen.

Sementara itu, terlihat aparat kepolisian dan TNI juga telah bersiaga di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Untuk aksi unjuk rasa, terpantau baru dimulai sekitar pukul 09.35 WIB.

Meski begitu, massa aksi sudah berkumpul di depan gerbang utama. Dari pantauan di lokasi sekitar pukul 08.42 WIB, massa AMPB berkumpul di depan pintu gerbang DPR RI.

Sejumlah spanduk dan banner dipasang di area gerbang parlemen yang berisi tuntutan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Selain AMPB, terlihat pula sejumlah peserta aksi dari kalangan pengemudi ojek online yang mengenakan jaket seragam berwarna hijau dan bergabung dalam kerumunan massa. Adapun, di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK), sejumlah kelompok massa juga terpantau tengah melakukan persiapan untuk menyusul mengikuti aksi.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Demo 27 Agustus Demo di DPR Demo
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