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Polisi Sekat Jalan Gatot Subroto Depan DPR Jelang Demo Besar

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |08:24 WIB
Polisi Sekat Jalan Gatot Subroto Depan DPR Jelang Demo Besar
Polisi sekat Jalan Gatot Subroto depan DPR jelang demo besar (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Polisi melakukan penyekatan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (27/8/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 07.00 WIB, petugas telah menutup akses kendaraan yang hendak melintas tepat di depan Kompleks Parlemen dengan menggunakan water barrier. Sejumlah anggota kepolisian juga diterjunkan untuk melakukan pengamanan di penyekatan.

Arus kendaraan dari arah selatan dialihkan berbelok ke kiri menuju Jalan Gerbang Pemuda atau menuju kawasan Gelora Bung Karno (GBK) sebelum mencapai Kompleks Parlemen. Sejumlah pengendara juga bisa memilih untuk melintas melalui Jalan Patal Senayan maupun Tol Dalam Kota.

Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Banyak pengendara sepeda motor terlihat memperlambat laju kendaraan, bahkan berhenti sejenak untuk bertanya jalan ke petugas hingva mengambil gambar situasi penyekatan di depan Gedung DPR.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan DPR RI diperkirakan berdampak terhadap arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Senayan. Sejumlah kelompok massa dijadwalkan menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen pada hari ini.

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