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Awas Macet! Ada Demo Besar di DPR Hari Ini, Hindari Kawasan Senayan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |07:43 WIB
Awas Macet! Ada Demo Besar di DPR Hari Ini, Hindari Kawasan Senayan
Ilustrasi lalu lintas (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026), berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi.

Sejumlah kelompok massa dijadwalkan menyampaikan aspirasi di depan kompleks parlemen. Aktivitas tersebut diperkirakan berdampak pada arus kendaraan, terutama di kawasan Senayan dan ruas jalan yang mengarah ke DPR RI.

Pengguna jalan perlu mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dan mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif apabila melintas di sekitar kawasan Senayan.

Sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, serta akses menuju Semanggi dan Slipi.

Kepolisian menyiapkan pengamanan di sekitar lokasi aksi. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan dan jumlah massa yang hadir.

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Topik Artikel :
Demo di DPR Demo 27 Agustus Demo
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