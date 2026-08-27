Kedubes AS Keluarkan Peringatan untuk Warganya Terkait Demo 27 Agustus: Hindari Area DPR!

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta mengeluarkan peringatan keamanan terkait rencana demonstrasi yang disebut akan berlangsung di sejumlah lokasi di Indonesia pada Kamis (27/8/2026).

Dalam pemberitahuan yang dirilis Rabu 26 Agustus 2026, Kedubes AS menyebut salah satu titik yang berpotensi menjadi lokasi aksi adalah Kompleks DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB.

"Kemungkinan akan ada demonstrasi yang berlangsung di berbagai lokasi di Indonesia," tulis rilis Kedubes AS di Jakarta, dikutip dari situs resmi, Kamis.

Kedubes AS mengingatkan demonstrasi dapat menyebabkan peningkatan kehadiran aparat keamanan, penutupan jalan, dan gangguan lalu lintas. Mereka juga mengingatkan bahwa aksi yang direncanakan berlangsung damai tetap berpotensi berkembang menjadi kericuhan.

"Setiap demonstrasi, bahkan yang dimaksudkan untuk berlangsung damai, dapat meningkat eskalasinya dan berubah menjadi tindakan kekerasan," tulisnya.