Polda Metro Sebut Massa Demo 27 Agustus Diperkirakan 500 Orang, Terpusat di DPR

JAKARTA - Polda Metro Jaya memperkirakan massa aksi yang akan menggelar demonstrasi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2-26 berjumlah sekitar ratusan orang. Konsentrasi massa aksi diperkirakan terpusat di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.

“Kalau kita berbicara estimasi, sejauh ini masih sekitar 500 massa aksi. (Terpusat) di DPR,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (26/8/2026).

Namun, polisi sampai saat ini masih menunggu surat pemberitahuan terkait rencana aksi demonstrasi yang akan digelar sejumlah elemen masyarakat dan berpusat di kawasan Gedung DPR/MPR.

“Nah, ini juga kami kan juga harus melihat, sampai dengan hari ini kan kita masih menunggu surat pemberitahuan yang masuk,” ujar Budi.

Dengan adanya rencana aksi tersebut, Budi mengingatkan pentingnya surat pemberitahuan. Hal itu diperlukan aparat untuk menyiapkan kekuatan personel demi memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan lancar.