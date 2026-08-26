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Demo Tuntut Dana SPPG 3T Ricuh, Massa Nekat Panjat Pagar Kantor BGN

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |17:25 WIB
Demo Tuntut Dana SPPG 3T Ricuh, Massa Nekat Panjat Pagar Kantor BGN
Demo Massa Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T di kantor BGN, 26 Agustus 2026.
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JAKARTA — Massa Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Mereka menuntut pencairan dana pembangunan dapur umum SPPG di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dari video yang diterima tim iNews Media Group, terlihat massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian saat berupaya masuk ke Kantor BGN. Mereka melakukan hal tersebut lantaran ingin bertemu langsung dengan Kepala BGN, Sudaryono.

Karena gagal menjebol barikade petugas, massa kemudian memilih cara lain untuk masuk ke dalam Kantor BGN. Terlihat peserta aksi nekat memanjat pagar BGN, meski upaya tersebut langsung dihalau oleh petugas kepolisian.

Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T, Herwin Harefa, menjelaskan bahwa aksi hari ini berkaitan dengan dana talangan pembangunan SPPG di daerah 3T yang hingga kini tak kunjung cair. Pihaknya mengaku frustrasi karena telah banyak berutang kepada sejumlah pihak untuk membangun SPPG tersebut.

"Kami menggunakan dana pribadi kami, di mana kami itu utang dengan orang lain, pinjam dari keluarga, saudara, adik, kakak, toko-toko material, dan sebagainya," ucap Herwin.

Lantaran para kreditor saat ini menagih kepadanya, Herwin pun mendesak BGN untuk segera mencairkan dana pembangunan SPPG tersebut.

"Mereka semua sekarang menagih ke saya. Saya mau bilang apa? Saya enggak punya duit lagi. Gitu loh. Jadi saya harus tagih ke pihak BGN. Lagian juga kasih janji, janji BGN saya kasih janji juga," tuturnya.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
SPPG Dana SPPG Kantor BGN demo
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