Viral Pria Babak Belur Diamuk Massa Usai Cabuli 7 Anak

CIREBON – Seorang pedagang jajanan cimin berinisial US (45) bakal belur dihajar massa setelah diduga mencabuli tujuh anak di Kota Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP M. Fadlillah mengatakan, pelaku telah diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dia juga mengungkapkan modus pelaku mencabuli korbannya.

"Pelaku berpura-pura memuji pakaian korban yang sedang membeli jajanan, lalu menggendong korban sambil meraba-raba area sensitifnya," ujar AKP M. Fadlillah, Selasa (25/8/2026).

Dalam video viral yang beredar, pelaku tampak dikepung dan diinterogasi oleh warga sekitar. Beberapa warga yang emosi bahkan sempat mendaratkan pukulan ke arah pelaku.

Aksi keji pedagang jajanan keliling ini terbongkar setelah salah satu orang tua korban curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggerakkan tangannya ke area sensitif sang anak.

Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti setelah beberapa orang tua korban lainnya turut buka suara dan mengaku anaknya mengalami perlakuan serupa.

Di hadapan penyidik kepolisian, US mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukan dalam waktu berbeda-beda. Dalam melancarkan aksinya, pedagang cimin ini menggunakan modus memuji pakaian yang dikenakan korban saat membeli jajanan.