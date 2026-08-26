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Bantah Batal Gelar Demo Depan Gedung DPR Pada 27 Agustus, AMPB: Penggembosan Aksi!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |07:39 WIB
Bantah Batal Gelar Demo Depan Gedung DPR Pada 27 Agustus, AMPB: Penggembosan Aksi!
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu/Okezone
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JAKARTA - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membantah kabar miring soal pembatalan gelaran aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. AMPB pun memastikan aksi unjuk rasa akan tetap berlangsung di depan Gerbang Utama Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Agustus 2026.

"Demo tetap jalan," kata Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (25/8/2026) malam.

Salah satu tim Advokasi AMPB Vander, menyatakan, pihaknya tetap akan menggelar unjuk rasa sesuai tuntutannya. Untuk itu, ia menyatakan, kabar AMPB batal gelar demo merupakan hoaks.

"AMPB tetap akan melaksanakan aksi sesuai dengan tuntutan kita. (Kabat batal aksi) ini informasi hoaks," terangnya.

Ia pun menilai, kabar pembatalan aksi itu merupakan bentuk penggembosan aksi. "Iya betul. Mohon doa dan dukungannya," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar kabar AMPB membatalkan aksi demo pada 27 Agustus 2026. Hal itu diketahui dari Surat Edaran AMPB ihwal pembatalam aksi yang diterbitkan pada Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, beredar di sosial media.

 

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Topik Artikel :
Hoaks Botok Pati Pati Demo Pati demo
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