Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia Lewat Terusan Suez, Dikawal Fregat Italia

JAKARTA - Kapal induk Giuseppe Garibaldi akan menempuh perjalanan melewati Terusan Suez dan Laut Merah sebelum tiba di Indonesia untuk selanjutnya berganti bendera dan nama menjadi KRI Gajah Mada.

Kapal tersebut nantinya menjadi kapal induk pertama yang dimiliki Indonesia melalui skema hibah pertahanan.

“KRI Gajah Mada akan meninggalkan Italia menuju Indonesia. Namanya masih ITS Garibaldi, masih berbendera Italia. Tapi sesampainya di Indonesia akan berganti bendera menjadi KRI Gajah Mada," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali kepada wartawan, Senin (24/8/2026) malam.

Jenderal bintang 4 itu mengatakan, kapal tersebut diperkirakan tiba di Indonesia pada 15-20 September 2026. Dalam pelayarannya, kapal akan mendapat pengawalan dari sejumlah kapal kombatan milik Italia.

"Karena ini akan melewati Terusan Suez, melewati Laut Merah juga, tapi dikawal juga oleh fregat-fregat Italia. Dan mudah-mudahan tanggal 20 atau tanggal 15 atau tanggal 20 September ini sudah tiba di Indonesia," imbuh dia.

Setibanya di Indonesia, kapal induk tersebut tidak hanya akan menjadi bagian dari kekuatan TNI AL. KSAL mengatakan KRI Gajah Mada juga akan dapat mengoperasikan helikopter milik TNI AD dan TNI AU.

"Kami bertekad bahwa kapal induk itu tidak hanya dilengkapi dengan helikopter Angkatan Laut, tapi juga helikopter Angkatan Udara dan Angkatan Darat bisa berada di atas kapal. Namun memang pilot-pilotnya akan kita latih untuk bisa mendarat di kapal induk," tutur dia.